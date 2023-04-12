人氣女星迪麗熱巴、古力娜扎、麥迪娜、佟麗亞都是來自新疆，有著精緻五官而被網友封為「新疆四美」，近日65歲大陸導演、第52屆金馬獎影帝馮小剛，受訪時表示，無法把女星迪麗熱巴和古力娜扎的名字和本人分不清楚，未料即登上熱搜惹起爭議。

大陸名導、演員馮小剛近日接受《非常道》訪問，談起年輕演員話題，他表示雖然演藝圈有眾多年輕演員，但他都「叫不上名字來」，嘆說即使聽過一些年輕演員的名字，卻無法把名字和臉對上，「誰是迪麗熱巴？誰是古力娜扎？我其實對不上去。」，但卻透露知曉范丞丞，原因女兒是他瘋狂粉絲，只要這部戲裡有范丞丞，她會直接就快轉到到有范丞丞那段，似乎對女兒的行徑感到訝異。

而當馮小剛透露無法對上「迪麗熱巴、古力娜扎」名字與本人時，不少網友得知後感到新奇，認為「她們各有特色，怎麼會分不出來呢？」、「年齡大了眼睛不好使，得配個老花」、「長得完全不一樣，名字也不像，有什麼分不清楚的」。

事實上，馮小剛受訪主要是透露將會開拍電影《非誠勿擾3》，劇本已經準備好，目前正進行場景設計階段，而演員們將由原班人馬出演相隔13年重聚，有舒淇、葛優﹑姚晨﹑關曉彤等，使大家都非常期待。