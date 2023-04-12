瓦城表示，3月雖進入餐飲業淡季，但集團於春節發送回流券行銷策略，成功吸引消費客群回流，帶動3月業績表現。在疫後復甦潮、消費力道回升助攻下，帶動首季營收雙位數「雙升」，以14.6億元改寫新高。

展望後市，4月清明連假後五一勞動節連假接續報到，隨著政府普發6000元現金的消費激勵政策落袋，瓦城持續推出相應活動，加上去年基期較低，可望挹注4月營收動能。同時，隨著防疫政策全面鬆綁，集團對今年台灣餐飲業維持審慎樂觀。

瓦城表示，今年將持續積極優化內外結構，8大品牌同步擴張，透過差異化展店方針，對全台灣各地商圈特色量身打造展店計畫，目標在台灣新展18家店，並規畫3年內再開60家新店，朝2025年總店數達200家店目標穩步邁進，挹注營收成長動能。

瓦城2022年合併營收45.39億元，年增7.32％、創第三高，惟因調整門市體質及擴大投資數位轉型創新，稅後淨利1.1億元、年減達31.26％，每股盈餘3.62元，雙創上櫃新低。董事會擬配息3.5元、配股1.5元，合計派利5元、超額配發股利，力拚今年營運谷底強彈。