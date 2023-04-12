據美國之音報導，美國國家安全局網路安全主任喬伊斯(Rob Joyce)4月11日在戰略與國際研究中心的一次對話中說，在網路安全領域，中國的威脅源自於它的能力和資源，「其中一個危險是他們所掌握的知識和行業技巧可以帶來的規模化擴展」。他還表示，在美國非常受歡迎的TikTok是中國的「特洛伊木馬」。

喬伊斯：中國擁有發動網路襲擊的精銳團隊

美國國家安全局負責網路安全的官員喬伊斯周一在與華府智庫戰略與國際研究中心戰略技術項目主任詹姆斯·劉易斯(James Lewis)進行的一次對話中，談到了中國在網路安全領域所採取的更加咄咄逼人的行為對美國構成的挑戰。

報導引述喬伊斯發言稱，「中國的網路襲擊還沒有達到頂峰，中國的威脅是來自其能力和資源。而且，我們已經習慣了中國是這種簡單粗暴的威脅的敘述。是的，有大量來自中國的簡單粗暴的威脅，但他們也有擁有非常精密的工具和行業技巧的精銳團隊。」

喬伊斯補充，「而且，你知道，其中一個危險是他們所掌握的知識和行業技巧可以帶來的規模化擴展。這是我們所關切的，因為他們能夠在更大的空間內擴展和使用那套精英概念和工具。」

報導引述美國一家私人網路安全公司3月30日在一份新報告中表示，一個很可能由國家資助，並與以往攻擊美國政府電腦系統相關的駭客組織仍然「高度活躍」，並且集中精力攻擊可能對中國政府和安全機構具有戰略利益的廣泛目標。美國聯邦調查局2022年在一份通報中說，中國攻擊美國網路系統的次數超過了其它國家駭客對美國進行網路攻擊次數的總和。

中國當局一貫否認從事任何形式的國家資助的黑客活動，反稱中國自身是一個網路攻擊的主要目標。

沒有證據表明中國對美發動網路攻擊？喬伊斯：對手握有上了膛的槍

長期主導與中國的一個研究機構進行的二軌對話並擔任過四個聯合國訊息安全政府專家組的報告員和高級顧問的劉易斯詢問喬伊斯：「你從人們那裡聽到的一點是，沒有證據表明中國人在做壞事。我相信這有可能是真的。你對這種說法有什麼回應？」

喬伊斯說：「我會引用我經常使用的說法，就是說，這不是有關給我看正在冒煙的槍（作案的確鑿證據）。這是對手握有上了膛的槍。你為什麼要站在它前面？你已經給了他們造成損害的平台和能力。考慮到他們如何與他們自己的企業打交道的歷史記錄以及他們如何選擇利用西方，這種局面是難以為繼的。」

華為使西方意識到，不能貪便宜，而是要供應鏈的安全

談到網路安全，就不可避免的會涉及到5G網路技術。中國的華為公司一度是5G技術的領導者，但遭到了美國等西方國家的封殺。鑒於5G網路技術在大數據、人工智慧和網路安全方面所扮演的角色，美國需要採取什麼措施來防止中國在這個領域獲得主導地位呢？

美國國家安全局網路安全主任喬伊斯回答，美國需要做的是真正凸顯從不同的治理中可以預期得到的價值和結果。他說，美國正在採取一系列的措施，包括立法，以確保供應鏈的安全。

喬伊斯說：「我認為，我們相信了廉價技術，這推動了中國的增長。你知道，無論你看華為還是其他技術，我們開始意識到，我們必須轉向並確保在西方我們可以生產和交付安全的東西。《晶片法案》，開放的無線接入網概念，你會看到更多的事情，有意地確保我們有一個我們可以依靠的安全的供應鏈，做出購買安全的或使用安全的設備的選擇。」

除了華為的設備和5G技術引發美國的擔憂以外，中國公司「字節跳動」擁有的短視頻APP「TikTok」因用戶數據安全與有害內容等問題在美國受到廣泛的批評，面臨在全美遭到封禁的命運。該應用在美國非常受歡迎，擁有1.5億的用戶。

喬伊斯：TikTok是中國的特洛伊木馬

對於美國是否應禁止TikTok？喬伊斯表示贊同。

喬伊斯說：「我是否認為如果在我手機上安裝TikTok，他們明天會通過那個TikTok應用程序獲取所有其他敏感信息嗎？可能不會，對吧？以這種方式來利用一個或一小部分用戶從而暴露TikTok的代價可能不值得。但是所有的數據，他們收集的元數據，都可以追溯到中國可以接觸到的大型服務器，這是一個問題。想到他們擁有宣揚或壓制內容的算法，當你有數以億計的眼睛在消費它們提供的內容時，這是一個巨大的問題，而且他們可以放大有爭議的內容，或者他們縮小對中華人民共和國構成威脅的內容。這就是優勢。」

這位官員用一個比喻來形容TikTok可能帶來的危害，「我以前用過的一個比喻是，我們正在把那個特洛伊木馬帶入城堡。你明知道它是什麼東西，你為什麼還要把它帶進城堡？」