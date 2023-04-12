埔心分駐所副所長蔡清煌表示，全案依竊盜罪嫌偵辦。（孫英哲攝）

彰化縣員林市與埔心鄉交界的台1線中山路一段，昨天下午上演驚險畫面，1名男子疑因精神失控，突然下車衝到駕駛座，要將其妻子拉下，過程中按壓到汽車喇叭，驚動周遭人車後，該男雖遭其他數名男子壓制在地，但仍乘隙竄逃，還騎走圍觀路人的機車，突如其來的神反轉，讓在場民眾全都看儍眼。

這起事件發生在昨天下午2時許，據流傳在社群平台的事發影片顯示，當時該車行經台1線中山路二段，在停等台1線與台76線東西向快速公路下方道路的路口紅燈時，該男從後座打開車門下車後，先是打開副駕駛座的車門，然後又衝到另一側，見駕駛座車門已打開，竟要將其妻拉下車。

當時該男與妻子在推擠間按壓到汽車喇叭，驚動周遭車輛，2名男子見義勇為圍上前，並將該男拉下車後壓制在地，這時其妻也下車表示該男的精神狀況有問題，因此眾人遂放開該男，令人料想不到的是，該男突然起身竄逃，並跳上車道上一輛發動著的機車，加足油門，竄逃而去。

「X你娘咧！」機車騎士看到自己愛車就這樣被騎走，隨即消失在其視線後，不禁當場幹譙了一句髒話，並向隨後趕抵現場的警方表示要提出告訴。

經警方調閱沿線路口監視器追查，在案發後約1個小時，在埔心鄉明聖路一帶找到該男及該部機車，而當時該男倒臥在地，隨即將其強制送醫。警方表示，該男（43歲）因乘人不備騎走機車，且被害人有提出告訴，全案依竊盜罪嫌偵辦。