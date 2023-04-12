前總統馬英九日前出訪大陸時，表示希望兩岸學生見面可以成為「家常便飯」，直指推動兩岸年輕人交流是迫切任務，也在大陸國台辦12日記者會上引發多家媒體詢問兩岸青年的交流規劃。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，樂見並支持兩岸青年加強交流互動，願意為此創造一切條件，但批評民進黨仍嚴格管控台灣各級學校與大陸學校交流與大陸人員赴台交流，成為阻礙兩岸青年和學生交流的最大障礙。

朱鳳蓮指出，一直高度重視並積極創造條件為台灣青年來大陸實習、就業、創業提供服務，搭建平台。隨著大陸疫情防控進入新階段，針對台灣青年需求，將鼓勵支持有關地方和部門在今年暑期推出面向台青的實習機會，並舉辦以兩岸青年實習、就業、創業為主題的交流活動。

朱鳳蓮也通報即將舉辦的2023年「WAY！來深圳」台灣青年深圳實習活動，今年對台青深圳實習共徵集1256個職位，有359家企業參與，包含中國平安、騰訊、招商銀行等世界五百強企業。

此外，廈門大學4月1日剛舉辦「情牽廈金」2023兩岸青年學子文化研習營活動，53名台灣師生齊聚廈大，與廈大師生一起參加為期5天的學術調研、文化探訪活動。