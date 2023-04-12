NCC主委陳耀祥近日被內部吹哨者爆料，執意在4、5月強行排審鏡電視申設與開播案，民眾黨立院黨團副總召賴香伶、總召邱臣遠今日召開記者會，痛批陳耀祥不顧立法院交通委員去年做出「在鏡電視爭議釐清之前，暫不審理」的決議，被爆意圖強行闖關，明顯藐視國會。他們強調，陳耀祥面對民意無意反省，NCC不應被民進黨把持，該恪守行政中立，且陳耀祥明顯不適任主委一職，應自行請辭。

賴香伶指出，面對吹哨者爆料，陳耀祥說詞反覆，先指稱案子由業管單位整理，隨後自爆自己掌握排案權，更理直氣壯喊話「就算真的排到鏡電視案，也是因為快過處理時限」。但眾所周知，鏡電視案從申請設立許可開始，外界對陳耀祥介入護航的質疑不斷。檢調介入調查後，陳耀祥不僅從未正面回應社會質疑，反而暗自推動闖關，坐實外界對NCC護航的質疑，更進一步葬送NCC搖搖欲墜的公信力。

賴香伶說，近兩年來NCC屢陷官司泥淖、爭議不斷，從中天新聞台抗告遭NCC不當開罰，到緯來、凱擘等業者提起行政訴訟，高等行政法院多次判NCC敗訴，判決內文指出NCC經常片段擷取少數委員意見，忽略多數委員看法，機關獨立性備受質疑。

賴香伶認為，NCC今年訴訟費用預算高達1310萬，較5年前多出近8倍，顯示陳耀祥揮霍人民納稅錢為私心買單，卻在民進黨政府庇護之下怡然自得，號稱獨立機關，又如何讓人民信賴？她批，陳耀祥一系列藐視國會、將國會正式提案視為無物的行徑，難怪外界嘲諷NCC是「髒兮兮」的執政黨打手。

賴香伶指出，NCC是國家通訊傳播的監管機構，應該發揮應有功能，恪守行政中立與有關部門合作打擊犯罪、對抗認知作戰，而非淪為執政黨打手；應徹底改革制度，才能創建真正的獨立監督單位，為社會與國家的穩定奠定基礎。

邱臣遠說，根據3月24日中廣公司委託蓋洛普所做的「2023年政府首長施政滿意度」民調，NCC主委陳耀祥與「缺蛋缺豬」的農委會主委陳吉仲，同樣不滿意度高於滿意度，並列14位內閣部會首長唯2的「貶多於褒」官員。但陳耀祥卻回應民調只是參考用，除無意反省，更不檢討自己。

邱臣遠表示，陳耀祥自2019年6月擔任NCC代理主委，2020年7月轉正至今，經歷審查意見外洩、台灣史上首次新聞台「復議」、護航鏡電視、強推《數位中介法》等，至少掀起10項爭議，陳耀祥似乎成為民進黨政府在NCC的代言人，踐踏新聞與言論自由，更傷害民主價值。而如今陳耀祥藐視國會，意圖將鏡電視案強渡關山，面對立委提出利益迴避的要求，竟用「尚未起訴」、「無理由迴避」等理由拒絕，在道德或法律層面都明顯有瑕疵。

邱臣遠提出三點呼籲，包括鏡電視一案，應依去年交通委員會決議，在案情釐清前暫不排審；而陳耀祥未恪守行政中立，被列他字案被告，不僅要迴避審理，更應該自行請辭以示負責；同時也強烈呼籲執政黨政府尊重新聞自由，NCC不應被民進黨把持，淪為「綠化媒體」的代行者，民進黨應該把政治黑手撤出NCC，還給台灣中立的媒體監管機關，與相關單位合作打擊詐騙、對抗認知作戰。