由於利率快速飆升，美國與歐洲銀行業接連暴雷，即使當局踩剎車止血，國際貨幣基金組織（IMF）仍警告，全球金融體系仍然相當脆弱，現在斷言危機完全解除為時過早，銀行業崩盤可能會拖累經濟成長。

綜合外媒報導，儘管決策者已經採取一連串的措施應對銀行業危機，雖然成功減輕投資人的焦慮，但金融市場依然相當脆弱且壓力非常沉重，「金融體系的韌性已經受到嚴峻考驗，市場信心能否恢復仍有待觀察。」

IMF在報告中提到，銀行倒閉潮是各種脆弱因素的結合，原先這些不利狀況潛伏在金融體系的表面下，如今因為快速上升的利率而浮現，「金融政策在短期內快速緊縮，導致金融環境出現根本性的改變，對市場結構、投資者與金融機構形成挑戰。」

至於該如何解決當前的經濟挑戰，IMF認為決策者需要迅速採取行動，防止任何動搖金融體系信心的系統性事件發生，降息或許是一項手段，但決策者也必須對外表達「化解危機後，仍會打擊通膨」的決心。