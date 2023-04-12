台灣食物多樣化，一名來自奧地利的正妹Miriam表示，目前在台灣擔任服務志工，來台灣前曾聽說台灣吃素很方便，隨處都有素食餐廳可用餐，她實際到街上卻發現素食餐廳很難找，加上很多美食小吃都含肉，讓她非常痛苦，但她也慢慢調適飲食方式，從排斥到接受，開始吃葷食，她笑說「現在可以葷素同時吃，幾個月內已胖10公斤，這就是人生。」

不要鬧工作室昨（11）日於YouTube上傳最新影片，Miriam在台灣擔任奧地利國外服務志工，目前在台灣原住民博物館幫忙。她吃素已4年，來台灣前就聽說台灣的素食環境很友善，但剛到台灣發現素食餐廳滿難找的，當時也不懂中文，經常被逼迫做出困難的決定。

Miriam指出，尤其是農曆過年期間，因為是志工的關係，被台灣人邀請到家裡吃年夜飯，滿桌的大魚大肉非常豐盛，讓她不好意思拒絕對方的好意，加上台灣很多小吃都含有肉，讓她沒辦法大快朵頤，即便改良變成素食者可食用，味道吃起來還是有差異，例如素的牛肉麵或鹹酥雞等。

Miriam說，她從一開始排斥到接受，開始吃葷食，現在同時可以吃素也可吃葷，導致她幾個月內增胖10公斤，儘管如此，她很感謝台灣可以讓她體驗兩種飲食模式，笑說「這不就是人生嗎？不同的選擇帶來不同的人生。」