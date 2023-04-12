中國國務院港澳辦主任夏寶龍明天起考察香港6天。港澳辦發布，4月10日上午，港澳辦召開學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育動員大會。中央港澳工作領導小組常務副組長兼領導小組辦公室主任、國務院港澳事務辦公室黨組書記、主任夏寶龍出席會議並作動員講話。

這顯示70歲的夏寶龍雖然在全國兩會不再擔任全國政協副主席，但仍是中央港澳工作領導小組常務副組長。他在會上強調大興調查研究，解決港澳領域的新情況新問題，鍛造港澳工作「鐵軍」。

中共中央第二十三指導組組長胡文容出席會議並講話。中央第二十三指導組副組長于春生，國務院港澳辦黨組成員施克輝、楊萬明、王靈桂、向斌出席會議。

夏寶龍強調，全辦黨員幹部要深刻領會習近平重要講話精神，深刻認識開展主題教育是進一步增強擁護「兩個確立」，做到「兩個維護」政治自覺、思想自覺、行動自覺的迫切需要，是進一步發揚鬥爭精神、不斷開創港澳工作新局面的迫切需要，是進一步推進全面從嚴治黨、鍛造港澳工作「鐵軍」的迫切需要。

夏寶龍指出，全辦黨員幹部要按照黨中央的統一部署，牢牢把握主題教育「學思想、強黨性、重實踐、建新功」的總要求，堅持學思用貫通、知信行統一，把習近平新時代中國特色社會主義思想轉化爲堅定理想、錘煉黨性和指導實踐、推動工作的強大力量，結合港澳鬥爭實際推動主題教育落實落地，確保取得紮實成效。要加強理論學習，堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂；大興調查研究，充分運用黨的創新理論研究解決港澳領域的新情況新問題；堅持真抓實幹，推動港澳發展取得新成就；深入檢視問題，抓好整改落實。