為了讓通膨目標值長時間可保有2%，日本YCC政策就是將較長天期的10年期公債殖利率把持在0%附近。不過，去年12月日本前任央行行長黑田，突然擴大殖利率可容忍的彈性範圍區，市場也解讀為YCC可能會再調整或乾脆結束此政策。

IMF指出，日本央行執行YCC政策時不單就只買公債，還可以透過貨幣匯率、要求一定報酬的主權債期限溢價（term premium），以及全球風險溢酬等方式來影響金融市場。

IMF認為，日本YCC政策若更加彈性化，或將影響到全球金融市場其它面向，不過卻可保證達到貨幣政策目標，同時也可避免突然政策轉彎所產生的更大外溢效應。

路透社報導，即使其它主要經濟體紛紛以升息方式來抑制大漲的通膨，日本央行始終不為所動，都保持超寬鬆政策不變。日本央行之前曾表示，除非出現更為強勁的經濟成長以及加薪，否則現在看到由成本所推升的物價上漲，恐將無法持久。

專家學者表示，實施YCC政策有助於把利率鎖在較低水平區，但會扭曲市場訂價機制以及壓縮金融機構獲利。不過，日本央行新任行長植田和男10日再次強調，還是保持前任的超寬鬆利率政策不變。

IMF指出，萬一日本日後將長期利率調升，可能會影響到澳洲、部分歐元區國家以及美國等公債殖利率，因為日本投資人會把放在歐美債券的巨額資金搬回日本國內。

此外，因為日本民眾也有大量資金放在亞洲國家內，像是印尼以及馬來西亞等，故這些新興市場有可能會出現大量資本外流現象。IMF也希望日本央行在進行政策調整時，一定要先溝通避免全球金融市場波動過大。