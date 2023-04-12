2023年東森購物將經營重心放在加速線下實體店的擴張以及培養網紅投入直播電商，並將線上線下的消費者數據整合起來，以OMO經營模式來穩固營收。東森購物表示，三月營業及獲利增長主要得益於網紅直播、線上線下整合及自營商品的策略奏效。

在線下展店部分，東森購物耗資上億元打造的第一間複合式商場「東森廣場」去年12月15日盛大開幕後，首季業績即達到損益兩平開始獲利，這也是東購擴大OMO新商模布局，以發展實體零售落實線上線下整合的第一步。

另外，東森購物已取得台北車站地下街K區及台北榮總新醫療大樓長青樓美食廣場的經營權，即將陸續開幕營業。東森購物今年目標再開設2-3間複合式商場，可望為營運增添動能。

據分析消費者購買趨勢，疫情解封後，化妝保養品及旅遊產品業績提升最明顯，三月熱銷產品類別以美容美材類營收成長26%居第一。另外，春節過後，連續有二二八及清明連假，帶動旅遊套裝行程業績成長2倍，國外旅遊行程業績更成長達269%，也帶動旅遊相關產品，如旅遊萬用轉接頭銷售成長149%，露營用品成長31%。

東森購物表示，2023年迎來新零售時代，因此策略將更具有彈性，朝多元產業發展，同時將實體店鋪、線上通路互相導流，整合線上線下的消費者數據，藉此更精確掌握消費者需求。