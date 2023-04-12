恆生科技股指數跌1.11%。中芯國際漲3.9%、蔚來漲3.7%、華虹半導體漲3.5%，表現最佳。瑞聲科技重挫13.8%，報16.08港元，表現最疲弱，里昂將其股票評級調降至「賣出」，目標價為17.3元。。
騰訊昨日遭北水賣超近15億港元，今天盤中股價下挫逾4%。此外，其大股東Naspers旗下Prosus宣布本周把持有的9600萬股騰訊股票存入香港中央清算結算系統（CCASS）。
受原油價格大漲激勵，「三桶油」中石油漲1.6%、中國石油化工漲1.7%、中海油漲0.3%。
投資人觀望即將公布的美國3月消費者通膨報告，隔夜美股交投清淡，主要指數漲跌互見。周三香港恆生指數盤中跌0.8%，報20313.84點。國企股跌0.86%，報6890.72點。
恆生科技股指數跌1.11%。中芯國際漲3.9%、蔚來漲3.7%、華虹半導體漲3.5%，表現最佳。瑞聲科技重挫13.8%，報16.08港元，表現最疲弱，里昂將其股票評級調降至「賣出」，目標價為17.3元。。
騰訊昨日遭北水賣超近15億港元，今天盤中股價下挫逾4%。此外，其大股東Naspers旗下Prosus宣布本周把持有的9600萬股騰訊股票存入香港中央清算結算系統（CCASS）。
受原油價格大漲激勵，「三桶油」中石油漲1.6%、中國石油化工漲1.7%、中海油漲0.3%。
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