屏東王姓男子與涂姓男子原為泥作師傅，但因負債累累，又無力償還，因而投入製毒工作，與林姓男子在屏東縣萬丹鄉某處油漆倉庫製毒。製毒的藥水味雖然飄散於附近，但因3人在四周堆放板材、水泥及磚塊等掩護，讓鄰居毫無疑心。直到去年11月17日，法務部調查局南部地區機動工作站聯手檢警一舉攻下製毒廠，現場起出大批毒品及1342包毒品咖啡包，鄰居才知與毒販為鄰。

南機站於去年接獲情資，指稱屏東縣潮州鎮王男等人趁著選舉期間，司法單位忙著查賄選之際，開始著手製造毒品，南機站接獲情資後，立即報請屏東地檢署指揮，並成立專案小組展開調查。

調查發現，王男及涂男2人原本是泥作師傅，但因積欠債務無力償還，才鋌而走險，開始製造安非他命販售賺錢，即使疫情期間製毒原料之一的感冒藥丸難以取得，他們仍不惜以高價收購大量感冒藥丸，再至屏東縣萬丹鄉某郊區承租的鐵皮工廠製毒。

該倉庫被2人改造成油漆倉庫，當做為掩護，除了在鐵皮工廠四周堆放板材、水泥及磚塊等泥作工程常見物品外，還裝設監視器監看工廠周邊動態，王男及涂男2人的「製毒事業」日見起色，明顯人手不足，所以又招募林男協助製毒。

3人每日早晨共駕1輛休旅車進入工廠製毒，進場前會在附近田埂小路繞行檢查，確定無司法單位人員跟監後，再將車輛駛入製毒工廠內，並隨即拉下鐵門，雖然濃濃的化學溶劑味飄散於附近，但因3人將工廠偽裝得太好，附近居民均未察覺製毒工廠就在住家旁邊。

直到去年專案組持搜索票進行攻堅後，鄰居才曉得原來早就與毒販為鄰，卻被蒙在鼓裡；而檢警也在現場查獲大批製毒器具、原料及安非他命、麻黃鹼毒品成品1400餘公克、半成品1600餘公斤及毒品咖啡包1342包，全案依涉嫌違反毒品危害防制條例移送屏東地檢署偵辦。

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