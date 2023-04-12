香港信報報導，中國人民銀行12日公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，12日展開人民幣（下同）70億元7天期逆回購操作，利率仍持平於2％。因12日無到期，以此計算，12日實現等額淨投放。

路透統計，10日當周逆回購到期總額僅290億元，其中10日和11日各到期20億元，13日和14日分別到期80億和170億元，12日無到期。

外匯交易員認為，大陸通膨數據偏低，突顯經濟增長動力仍不足，貨幣和財政政策仍有空間，未來進一步降息以提振經濟的可能性仍不小。

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