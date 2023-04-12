立法院本會期「組改類」法案被民進黨視為重中之重，對於一系列的組改，國民黨立委賴士葆批評，民進黨在野時，不斷批評國民黨組織部會，是從大陸帶過來，結果他們執政拚命擴增，增加5部1會，一增加政務官預算也增加。國民黨立委李德維痛批，政府組織一定要有控制人數，而不是大而無當，蔡總府不斷擴增人士、增加預算，造成非常大的負擔，事情又沒做好。

行政院組改將牽涉「5部1會」，其中農委會將升格為農業部，對此，賴士葆批評，陳吉仲任內蛋荒沒解決，還說未來1年內可能還缺蛋，鳳梨、釋迦等產品銷大陸，就馬上意識形態，就是兩招走天下，一招大撒幣、一招意識形態，看到農委會拚命灑錢，預算從1000多億暴增至2000億，蛋價還是漲，豬肉也是漲，這樣的主委還要升部長，難怪他會哭，喜極而泣，這根本是鱷魚的眼淚。

李德維也批，陳吉仲一再變變變又騙騙騙，現在連明年都可能缺蛋的話都講出來了，我們要農業部部長是解決問題，不是預告明年還會缺蛋，這點陳吉仲事情做不好就自己滾蛋。

李德維表示，農民是非常辛苦，農業部升格是對農民尊重，但不是對於個人，尤其做不好的政務官，政府組織一定要有控制人數，而不是大而無當，蔡總府不斷擴增人士、增加預算，造成非常大的負擔，事情又沒做好。

他批評，從缺疫苗、缺快篩到現在缺雞蛋，現在台灣的新台幣越來越不值錢，人民薪水有上漲嗎？實質所得降低，這樣政府，不要無限制擴張，應該真正做點事情。

國民黨立委洪孟楷指出，陳吉仲感情豐富，最重要是要面對國人現在到底缺蛋缺雞缺肉，豬肉上漲如何因應，不是農委會變成農業部問題就能迎刃而解，行政院不要疊床架屋，業務多頭馬車無人控管，這是國人要求農委會農業部好好面對，而不是只有升格，拿不出解決辦法，不願意面對責任，豬肉已經快要飆破每公斤百元，人民生活辛苦，農委會、行政院你們人在哪裡？

民進黨立委鄭運鵬則表示，台灣蛋狀況，不只是進口蛋，還有種雞引進、產業鏈，明年疫情解封會擴大產能，對於國人信心的比較穩固，這點大家放心，不要話只聽一半，會督促大家，生蛋不是做iPhone，包含飼料等都會督促農委會。