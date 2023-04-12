民進黨高雄市第3選區（左營、楠梓）立委劉世芳，突以健康因素宣布退選，高雄民進黨立委賴瑞隆說，劉世芳是拚命三娘，處事全力以赴，待對方恢復健康，相信優秀人才不會寂寞，若該選區能徵召到好的人選，人民會給機會；高雄民進黨立委許智傑則直言，左楠區是高雄最藍的艱困選區，得奮力一戰。

現年63歲的劉世芳過去曾任民進黨不分區立委、行政院祕書長及高雄市副市長，2016年參戰高雄市左楠區立委選戰成功，成功將藍天變綠地，後於2020年順利連任，但棄選消息一出，藍綠陣營同感意外。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬指出，劉世芳是黨內資深前輩，過去表現大家有目共賭，此次宣布不再連任，著實讓他有點意外。他透露，前段時間有前輩不斷勸進，但對方有個人因素，相信劉世芳即便不再連任，也一定會獲得重用，在不同地方繼續替台灣服務。

賴瑞隆說，劉世芳有段時間一直在思考，一方面希望更多年輕世代接替，特別是在區域立委選舉，另方面也希望有更多心力協助副總統賴清德問鼎總統大位，更重要的也是因為身體因素。

賴感嘆說道，自己與劉世芳都曾在市府、立院服務，對方是個拚命三娘，處事全力以赴，兼顧問政和地方服務，因此身體狀況有受影響，劉希望讓盡快恢復健康，繼續為國家做事，「優秀人才不會寂寞，不管在任何地方，國政上都會扮演重要角色。」

「她是我們敬佩的大姊大！」同為高雄立委的許智傑也說，自己感到非常可惜，因為劉世芳認真又專業，自己跟對方長期推動高雄觀光發展、眷村文化保存，其擔任黨團幹部跟召委都展現出專業，未來不論劉有什麼規畫，都會全力為高雄爭取更多建設。

由於該選區偏藍，被問及是否擔心政治板塊被翻轉，賴瑞隆說，近年高雄建設在蔡英文總統、市長陳其邁努力下有很大進步，打下好的基礎，左楠區亦是，相信未來只要徵召到好的人選，人民會給機會，延續過去施政，讓高雄繼續發展。

許智傑說，左楠區是高雄最藍的艱困選區，綠營得奮力一戰。可能人選包含年輕高學歷高閔琳、罷韓四君子的尹立、甚至是有黑馬願意接受徵召，大家都相當期待，未來民進黨高雄8席會聯合作戰，確保8席全上，當賴清德總統及陳其邁市長施政後盾。