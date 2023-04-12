民進黨台北市議員王世堅與立委何志偉，因同時爭取台北市第二選區（士林、大同）立委提名，正上演「堅偉之戰」。而同黨台北市議員陳怡君疑似因支持王世堅，近日遭傳是前國策顧問黃承國的小三，氣得她在臉書發文澄清。

陳怡君昨（11）日在臉書發聲明指出，她光明正大、不是小三，若再有人放亂話，她將會提告，民眾若幫她截取到了證據，她也會提供獎金致謝。

陳怡君表示，她過去曾擔任過王世堅的立法院助理，在立院的日子雖然不長，但也跟王學到很多，「他問政有力，嚴待官員，厚待鄉親」。陳怡君提到，王世堅做人有情有義，在她第一次告訴王要出來選議員時，王大方的鼓勵她、給她溫暖，所以這次她一定要出來支持王。

陳怡君直言，遭抹黑是黃承國小三一事實在太離譜，因為黃過去擔任黨部主委時，她是黃的執行長，全體同仁認真努力工作，黃也帶領黨部黨工和她努力打選戰、讓27席議員全壘打，是她最敬重的老闆，「相較於有人在崗位上不努力為民服務，反而成天造謠生事，讓一場立委初選成為漫天抹黑的選舉，實非常令人不齒，也失民主風範」。

陳怡君重申，她生平最討厭小三，也不是黃承國的小三，她並直言，二位民代初選關黃什麼事？這真的太離譜了。

另外，黃承國昨晚與今日在臉書發文寫下忍無可忍、「全黨都知道的『大金牛』掃了嗎？」暗諷何志偉，何則回應，原來對手不只1人，他的家人被攻擊、支持者家門口被破壞，真的很不樂見這種狀況。