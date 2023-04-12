新北市府領先全國推動「老屋換居」，讓長輩藉由計畫入住社會住宅，並把老屋轉租給符合資格的青年與家庭；新北市城鄉局指出，目前已成功使5戶長輩透過計畫順利入住社會住宅，後續透過多元住宅政策讓長者、青年們不只住的起，還要住的好。

余先生一家四口居住於新北蘆洲十餘年，去年10月原房東以整修為由要求搬家，已習慣原有生活圈的余先生，在附近尋找新租處發現租金高於過往，恰好新北市府推老屋換居方案，讓余先生一家從詢問到入住僅花2周時間，順利解決租屋問題。

余先生說，被原房東告知要搬家後，就不斷尋找新住處，最後找到老屋換居的案件，雖資格限制，但送件沒多久就通過；余太太則說，老屋換居方案讓生活不方便的長輩改住社宅，並把原公寓提供給有需要的人，他們也可以幫長輩繼續維持老屋屋況。

新北市城鄉發展局長黃國峰說，推動老屋換居計畫宗旨是改善長者居住環境，如今已有5戶長輩們藉由計畫順利入住社宅，老屋也依規畫出租於符合資格的青年及家庭，新北以多元住宅政策讓長者、青年們不只住的起，還要住的好。

新北城鄉局指出，欲提供老屋換居的長輩，申請人、其配偶或其戶籍內直系親屬為65歲以上長者或身障者，且名下合計限持有1戶，並位於新北市轄內的2樓以上屋齡超過15年的合法無電梯建築，符合資格就可向城鄉局提出申請。

另外欲入住老屋者，則需符合包租代管資格，包括已成年或未成年安置教養機構或寄養家庭結束安置，其家庭成員於北北基桃無自有宅，平均收入每人每月不超過5萬5300元等規定，就可向新北包租代管業者提出申請，符合資格就可入住。