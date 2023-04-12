MONIN大中華區研發顧問袁浚傑預測，今年夏季使用新鮮水果調製飲品將成為風潮，其中「手打檸檬芭樂冰茶」是以香港近年廣受歡迎的香水檸檬元素調製而成，混搭芭樂口感清新解渴。（開元食品提供）

為迎接夏季飲品旺季，開元食品攜手法國百年品牌MONIN，特別邀請法國MONIN大中華區研發顧問袁浚傑(Kit Yuen)來台分享今年異國風味的調飲趨勢。研發顧問袁浚傑曾獲得MONIN CUP大中華區冠軍及多項國際調飲競賽的冠軍殊榮，在調飲的專業技巧、創意設計及消費者洞察上均有獨到見解，此次受邀來台，除了帶來最新國際飲品潮流趨勢外，也分享多款創意飲品配方，與台灣的餐飲業者進行交流啟發。

開元食品表示，台灣餐飲市場因為政府防疫措施放寬後，消費者漸漸重回餐廳、咖啡館、餐酒館等，因此總是想在最前端來滿足餐飲客戶求新求快的需求，這次邀請法國百年品牌MONIN大中華區研發顧問袁浚傑先生來台分享，希望透過國際大師向台灣餐飲業者介紹世界各地的熱門飲品趨勢，並且親自示範如何使用多樣化的MONIN糖漿製作創意飲品，融合香港、馬來西亞、新加坡、泰國、越南等不同國家的飲品特色，讓台灣消費者不用出國就能感受到東南亞的夏季調飲魅力。

MONIN大中華區研發顧問袁浚傑透過對MONIN在華人市場的趨勢觀察和分析表示，預測今年夏季，使用新鮮水果調製飲品將成為風潮，並現場示範兩款創意飲品配方，其中「手打檸檬芭樂冰茶」是以香港近年廣受歡迎的香水檸檬元素調製而成，芭樂果泥的香甜與檸檬酸爽完美結合並帶有淡淡的茶香，口感清新解渴，讓人回味無窮。此外，觀察到國人非常喜歡走訪日本，特調一款「花見貴妃冷萃」以日本櫻花為靈感，混合微苦咖啡與甜美荔枝調製而成的氣泡咖啡飲品，獨特花香加入氣泡水後更增添口中味蕾及嗅覺的層次感，清涼解暑且宜人，絕對是夏日消暑的最佳選擇。

開元食品也搶先公布MONIN研發顧問袁浚傑今年六月將會再度訪台，為一般消費者舉辦飲品講習會，讓台灣民眾可以在家輕鬆製作大師級的飲品配方，六月講習會活動報名資訊將於活動前於開元食品官方粉絲團公告。