影壇大哥大成龍出道逾60年，不僅獲獎無數，更是首位獲得奧斯卡終身成就獎的華人演員，提攜後輩不遺餘力的他，和范冰冰私交向來不錯，不過卻爆出兩人在坎城替新片宣傳時，疑似遭成龍在遊艇上「強抱」，對此成龍也還原事件真相。

成龍和范冰冰合作過多部戲劇，私下交情相當不錯，雖然兩人每次見面時都會熱情擁抱牽手，不過成龍強調僅把對方當成「妹妹」看待，先前兩人合作電影《絕地逃亡》，在遊艇上舉辦宣傳活動，范冰冰當天遲到兩小時才到場，導致原本流程全往後延，不過成龍並未因此動怒，眼見范冰冰現身，不僅立刻走下遊艇迎接，還獻上熱情擁抱。

不過此舉卻被指出范冰冰遭「強抱」，認為成龍行為似乎有點越矩，引發軒然大波，對此，成龍還原當天事件始末，他指出獻上熱情擁抱後，沒想到范冰冰似乎嫌他抱的不夠緊，竟拽住他的手抱了個滿懷，還將成龍的手放在自己腰上，對此，成龍也搞笑回應：「她強抱我的」，更不忘強調兩人關係宛如兄妹，相處起來相當舒服，釐清外界長久來的疑惑。

成龍日前現身新片《龍馬精神》記者會，竟語出驚人表示「自己不能再打了」，他解釋由於電影中各種動作都親自上陣，加上身體老化導致舊傷勢發作，導致大腿、肩膀和腰都會疼，原先以為可以讓自己半年不痛的藥效，豈料如今僅維持20天就沒效果。