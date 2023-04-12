前台北市議員羅智強近日遭到民進黨基層民代抨擊，直指其去年在爭取黨內桃園市長提名時，該日明明人在桃園拜票，卻申報在高雄吃海產、入住五星級酒店的政治獻金核銷。對此，羅智強12日在接受節目專訪時，表示自己已將相關經費核銷資料交由監察院調查，並反問民進黨「陳其邁選高雄市長在外縣市吃了9萬2千元沒事？蕭美琴選花蓮立委在外縣市宴客15萬元沒事？」

羅智強12日上午接受中廣節目《千秋萬事》專訪，主持人王淺秋詢問，近日高雄市議員鄭孟洳頻頻在臉書上爆料，直指羅智強去年6月在爭取黨內桃園市長提名時，人在桃園拜票，政治獻金申報核銷卻出現「高雄吃海產、入住五星級酒店」等帳目。對此羅智強笑著表示，近日因為國民黨內初選「費芯之戰」引發熱議，因此已經好久沒有來自民進黨對他的攻擊。

羅智強透露，自己的子弟兵、現任台北市議員楊植斗就曾示警，表示民進黨方面已經開始有所動作，打算在黨內立委初選階段對他動手，因為「大安區民進黨最怕的人是你，不希望你被國民黨提名。」羅智強說，民進黨人士果然開始出手，只是非常可笑的是，老狗變不出新把戲，又在他的政治獻金裡雞蛋裡挑骨頭。

羅智強表示，這不是第一次民進黨針對他的政治獻金「雞蛋裡挑骨頭」，2020年監察院就曾針對他的政治獻金中一筆306元是違法的，甚至還嗆罰最高120萬，「結果最後被北市民政局打臉，表示這筆306元的政治獻金完全合法，監察院是栽贓。」

羅智強直言，自己的團隊也查出陳其邁選高雄市長在外縣市吃了9萬2千元，而國民黨新北市立委擬參選人簡榮宗也查出蕭美琴在參選花蓮立委時，選前之夜還在外縣市宴客15萬元，「我羅智強選桃園市長，在高雄花了780元，就要退出政壇？」

主持人王淺秋也追問，由於民進黨11日傳出高雄市左楠區立委劉世芳不繼續參選，鄭孟洳很有可能是要爭取黨內提名？對此羅智強則直言不全無可能，但如果民進黨要打他，由高雄市議員發動其實「滿鳥的」，他也會把780元和6千元住宿費，這兩筆去給陳菊查，而陳菊對他也絕對會「查好查滿」，他也絕對沒在怕。

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