民進黨立委劉世芳11日宣布退出競選立委，前陸委會特任副主委張顯耀今（12）日宣布參選角逐左楠區立委。張顯耀表示，對劉世芳退選感到遺憾，他有信心可以帶動選情，為國民黨拿下左楠區立委。

張顯耀上午在左營區的服務處宣布參選立委，他說，並非看到劉世芳退選而見獵心喜，問題是國民黨準備好了沒。對於劉世芳以健康因素退選，張顯耀希望劉世芳能保重身體，以後兩人再戰。為國家做事，不必急於一時。

張顯耀指出，國民黨在左楠區的選情並不樂觀，在高雄8席立委選區中，沒有任何一區是藍軍優勢的。他認為，國民黨一定要拿下左楠區立委，讓立委進軍立法院，為政策辯論，發揮真正的功能，不幫蔡英文總統背書。

張顯耀之前在2016年參選左楠區立委失利，對於這次再度角逐左楠區立委，他說，上次參選立委的時間過於倉促，只有3個月的準備時間。對於這次立委選舉，他有充足時間準備，對參選有信心。