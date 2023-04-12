台中市75歲幼兒園園長去年6月間制止幼童跑跳、吵鬧無效，喝令平躺、舉腿，她將鞋襪脫掉，持木棍打腳底6下處罰；隔月，她餵食另名幼童，餵太快，孩子不及吞嚥吐出，她將幼童拖進廁所沖洗身體，經家長提告，園長坦承犯行，稱已歇業。法官依對兒童犯強制罪判拘役80日，緩刑2年，交付保護管束、接受法治教育，可上訴。

判決書指出，幼稚園女園長在去年6月30日下午5時許，見1名幼童在園內平台上跑跳、吵鬧，她制止無效，怒持細長木棍，喝令該該幼童平躺在地、舉高雙腿，動手強行脫掉幼童左腳鞋襪，持木棍打腳底約6下處分。

去年7月4月上午9時許，園長餵食另名幼童餐點，沒顧及進食速度，持續餵食導致幼童吞嚥不及將食物吐掉，園長將幼童從椅子上拉到廁所，開啟蓮蓬頭沖洗他的臉及身體。

經家長報案，園長警詢時否認，並辯稱，她叫孩子不要跳台階板子，鞋子已有掙脫，她只是順手打了幾下；她也沒強拉孩子去廁所，因為小孩吐，她也被吐到，不能抱孩子，只是帶他去廁所洗澡。

檢察官認定，園長先後2次對兒童強制犯行，幼童家長未提傷害告訴，且2名幼童也未受傷，依強制罪將她起訴。

園長在法院審理時坦承犯行，與被害人及家長達成和解，園長說，她經營的幼兒園已歇業，已結束幼保工作。

法官認為，園長身為幼保人員師長，不循耐心、愛護等李姓行事，強制幼童行為應予非難，審酌犯後坦承犯行、達成和解，依故意對兒童犯強制罪判拘役80日，緩刑2年，交付保護管束及接受法治教育3場次。