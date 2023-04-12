大陸國台辦12日召開例行記者會，被問及民進黨執政7年來，台灣不僅缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才等問題未見好轉，甚至近日還再添「缺蛋、缺藥」的「七缺」問題。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，制約台灣經濟發展的因素，除了上述提到「七缺」之外，還有關鍵的第八缺，就是「缺安寧」，且經濟發展成果沒有惠及普通民眾。

朱鳳蓮表示，民進黨勾連外部勢力謀獨挑釁，是台海和平穩定的最大威脅。沒有穩定的台海形勢、和平發展的兩岸關係，台灣就不可能有穩定、良好的投資、營商環境，就會直接影響島內經濟發展和台灣民眾切身利益。

朱鳳蓮更批評，民進黨為謀取一己私利，只顧政治惡鬥、罔顧民生需求，導致台灣基礎設施落後，產業發展失衡，貧富差距擴大，民生物資供應缺口和物價暴漲時有發生，民生痛苦指數不斷攀升，事實說明，臺灣經濟發展成果沒有惠及普通民眾。

但近日由於總統蔡英文過境美國引發共軍進行環台軍演3天，是否會給兩岸關係和平發展造成不利影響？朱鳳蓮指出，中國人民解放軍近期在台海及附近海空域組織實施一系列反制行動，是對台獨分裂勢力、外部反華勢力勾連挑釁的嚴重警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動，並強調針對的是台獨分裂活動和外部勢力干涉、絕非台灣同胞。