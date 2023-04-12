被封為「黑膠教父」的音樂人李坤城日前病逝，享壽66歲，他生前與小他40歲的林靖恩戀愛談得轟轟烈烈，如今林靖恩才26歲便遇到喪偶之痛，加上原生家庭的不諒解，外界好奇未來她會遇到哪些壓力？美女醫師黃宥嘉則在節目上表示：「我們不要擔憂有遺產的人，就這樣」。

昨(11日)《新聞挖挖哇》聊到李坤城和林靖恩至死不渝的爺孫戀故事，諮商心理師吳姵瑩認為，兩人相戀起初追求的就是心靈上的伴侶，她認為林靖恩就算未來選擇隱居山林，她也不意外，當吳姵瑩聽聞這起新聞事件，第一時間還是擔心林靖恩的心靈健康狀況，但看到她後續的回應，值得慶幸的是認為林靖恩未來決定一個人好好生活的動力還是存在。

【新聞挖挖哇】爺孫戀至死不渝！李坤城癌末插管娶嫩妻的「震撼原因」？

有網友提及，李坤城住院期間，天天直擊林靖恩騎車、搭公車來往台中醫院，擔心未來林靖恩失去重心，又因為談戀愛沒有繼續升學，高中沒畢業也沒工作經歷，加上沒有原生家庭的照顧，擔憂才26歲的林靖恩未來的路要怎麼走？黃宥嘉則認為不需要替有遺產的人擔憂，並認為酸民並非出自真心，「其實你根本就沒有關心她，然後你在那邊假關心、唱高調」。

林靖恩（右）近日證實李坤城過世。（圖／中時資料照片）

另一方面，黃宥嘉認為林靖恩受訪時看似成熟，但一個26歲的人需要強調自己已經長大成熟，可能不是真的成熟，她一言以蔽之說：「我覺得遺產是天經地義，就是這樣子」，而一旁的狄志為補充，林靖恩曾在社群網站上強調不須理會酸民的意見，但她同時也有表示可能未來人生中再也找不到像李坤城跟她這麼契合的人，讓狄志為認為林靖恩未來勢必得背負一些壓力，雖然不可能再找到像李坤城一樣好的另一半，「那這個妳（林靖恩）接下來遇到的男性，不管是年紀比妳大的，或是同輩的，他的家人可不可以接受妳呢？」，令狄志偉認為雖然林靖恩個性浪漫，不用擔心生活，但是心靈上面的恐懼可能還是存在。