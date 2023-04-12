許多外食族喜歡吃自助餐，因可選自己喜歡的菜色，且有肉有菜，有助營養均衡，但營養師提醒，自助餐常有3種熱量陷阱，例如有些青菜烹調時會使用大量的油，尤其是茄子、乾扁四季豆等菜色，店家為了避免蔬菜軟爛，會先油炸再炒，讓人不知不覺中吃進大量熱量。

沈宛徵在其臉書粉專發文表示，自助餐的確有豐富菜色，但有些菜的熱量與用油量相當可觀，民眾要小心掉入3個有熱量陷阱的菜色，包括看來像蔬菜的澱粉、加工食品、用油量超高的青菜。

她表示，蓮藕、玉米、南瓜多放在蔬菜區，但這類食物其實是澱粉，若飯量未減，又多夾1、2樣根莖類蔬菜，澱粉攝取量將大增。另自助餐常見的香腸、素雞、素肉都屬加工類食品，常加入澱粉當做黏稠劑，致食物熱量大增，且研究顯示，加工食品易刺激食慾，讓人增加食量。

最後，有些人以為青菜熱量較低，卻忽略熱量高低與烹飪方式密切相關，例如乾扁四季豆、茄子、青椒等菜色，為避免蔬菜軟爛，會採用先油炸方式料理，甚至之後再淋上醬汁，使用大量的食用油，讓人吃進大量熱量。

沈宛徵建議，民眾可留意自助餐菜色的烹調方式，選擇蒸、煮、燉、燙方式，盡量避開加工食品這類地雷食物，例如貢丸、素肉應視為高脂食物，要小心熱量爆表。