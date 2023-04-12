新北市長侯友宜被視為國民黨2024總統熱門人選，但近日遭外界質疑其口才及論述不佳。對此，資深媒體人韋安向一名曾於馬政府時期任職的藍營中壯代專業領域官員查證，並得到「侯的思路和口才確實蠻厲害」的結論。

國民黨副主席連勝文昨（11）表示，他覺得侯友宜口才非常好，並透露私底下幾次碰面時，侯友宜談論很多事都會讓他聽得一愣一愣的。韋安今(12)日指出，他2年前曾聽藍營某中壯代專業領域官員提及去找過侯友宜，因此便向該友人詢問當時交談情況「查證」一番。

韋安轉述友人表示，當時是他主動聯絡要拜訪侯友宜並想提些建言，侯很熱情且沒多久就安排見面，後來還時常互動往來。該友人提到，與侯見面時幾乎都是侯在聽他說，當他反問侯對某些問題的看法時，才發現他提的「建言」有些侯早就了解了，只是出於禮貌，不打斷客人的話。

韋安透露，該友人強調，侯友宜的思路和口才確實蠻厲害的，但都喜歡多聽少說，且若真正問及重大問題的看法和見解時，侯友宜要麼不說，不然就是說出來的都是講到重點和關鍵，也會提出具體的可行方案。

韋安認為，經由該友人「認證」私下接觸侯的感想後，確實對他印象完全改觀。韋安認為，侯的口才或是對問題所提出來的見解，都像連勝文說的，會讓人聽的「一愣一愣」。