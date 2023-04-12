巨大集團受惠高價車款在大陸銷售攀升挹注，3月合併營收回溫到86.22億元，月增51.51％、年減3.55％；累計首季合併營收201.41億元，季減4.8％，年減9.52％。

美利達3月也因大陸銷售台數年增16.5％、銷售額年增35.7％，推升3月合併營收33.73億元、年增1.1％；累計首季合併營收83.57億元、年增2.45％。

大陸內銷市場暢旺 自行車雙雄3月營收回溫
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