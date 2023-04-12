隨著民眾健康意識興起，機能性食品飲料市場不斷擴大，訴求健康又好喝的黑松茶花綠茶獲「不易形成體脂肪」及「調節血脂」兩項健康食品認證，今年第一季與去年同期相比已達雙位數成長。為了給予消費者更多元的選擇，推出新品「黑松茶花一番煎茶」，即日起於各大通路陸續販售，品牌更邀請以「什麼都不必說」紅遍全台的比莉姐擔任最新年度代言人，幽默風格與商品調性不謀而合。

「黑松茶花一番煎茶」特別嚴選來自日本茶園初春第一批採摘的「一番茶葉」，不只相當珍貴且稀有，富含2倍茶胺酸，使口感更加清爽、鮮甜不苦澀，加上運用雙焙煎技術烘烤茶葉，尾韻帶有獨特烤焙香氣，是一瓶好喝的機能茶。原價25元，依各大通路有不同優惠，超商限時嘗鮮價，單罐特價19元、2瓶35元；全聯優惠18元、家樂福等量販4入65元。

黑松茶花近年提倡「動吃喝茶花」的新健康生活主張，鼓勵消費者從日常作起「多運動、健康吃、喝茶花」，近日邀請時尚辣媽比莉姐成為年度新代言人，品牌看準比莉姐在螢光幕前總是超辣超動感的模樣，且從出道至今身形依舊維持黃金比例，與黑松茶花透過幽默方式提倡健康⽣活的態度不謀⽽合。

比莉姐也透露，「平時就喜歡喝無糖綠茶，這次很開心能夠接下黑松茶花代言人，即便包包再小，黑松茶花還是要隨身帶著走，特有的茶香更是讓我愛不釋手。」為了持續擴大宣傳，即日起至4月25日，凡是於高雄捷運各車站進出站時，刷卡閘門將以「動吃喝茶花」的音效取代「嗶」聲，同時比莉姐的身影也將驚喜現身。