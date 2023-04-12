國立台東大學美術產業學系第15屆系展在台東藝文中心展出。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

國立台東大學美術產業學系第15屆系展在台東藝文中心展出。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

國立台東大學美術產業學系第15屆系展「內．外」，從上百件作品中評選出62件在台東縣文化處藝文中心展出，作品及媒材豐富多元，甚至有學生嘗試用檳榔紅灰做媒材，展現呈現學生對於創新的追求。部分作品預計今年6月到關島博物館展出，帶領學生走向國際。

展覽內容分為「書寫性及書畫藝術」、「繪畫性及版次藝術」、「空間性及立體藝術」、「產業設計」4大類。

學生姚舒亞說，從作品中可發現作者的訴求，有的突發奇想運用特殊媒材，有的較古典，以寫實手法展現真實的自我。

學生金庭伃說，跳脫學院式的創作，從個人的情感抒發，同學們的作品不受拘限，展場中可以看到突顯女體的作品，或大膽潑灑的呈現方式，無論是創作手法或想法，都有助於未來的發展。

國立台東大學美術產業學系主任林昶戎表示，美產系引進師資，培養學生產業行銷與設計能力，思考如何使作品進入市場，學生發揮想像力突破傳統，有的銅板上作畫，甚至嘗試用檳榔紅灰創作，努力開發新媒材。

經初審、複審，由系上師長及外聘評審嚴格篩選，從上百件作品中評選出62件優秀創作，東大美產系第15屆系展「內．外」，透過藝術創作探尋自身的內在與表象，作品多元豐富。林昶戎說，今年特別和關島大學合作，6月將帶學生赴關島博物館展出25件作品，並與當地學生交流，走向國際。