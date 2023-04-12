臺企銀管顧二代創新系列節目《台灣新世代》，近日邀請到中華民國籃球協會祕書長李雲翔(象哥)，以及台灣黑豹T1聯盟新北中信特工球員阿巴西，一同探討台灣籃壇環境及未來走向，李雲翔還以台灣籃壇傳奇人物前輩之姿，向籃球新星喊話，甚至加碼爆料阿巴西的2個小秘密，讓粉絲更加認識這位「新台灣人」！

近年台灣籃壇不乏西洋面孔，其中，阿巴西近日經過FIBA國際籃球協會的認可，成為正港的台灣本土球員。阿巴西8歲開始在台灣生活，說著一口流利的國語及台語，目前效力於新北中信特工籃球隊；有小飛象之稱的李雲翔是前籃球國手，曾擔任球評及ESPN主播，現任中華民國籃球協會祕書長。

目前，台灣籃壇維持SBL、P.L及T1三國鼎立的狀態，李雲翔表示，現在共有16支球隊，當池子夠大時，球員加入的動力就會提升。以阿巴西為例，他自世新大學畢業後參加籃球選秀，當時3個聯盟皆想網羅他，讓阿巴西增加很多選擇，因此擁有3個聯盟對球員來說較有好處；對此，阿巴西也認為台灣籃壇提供球員很多舞台，若無法加入SBL，還有T1及P.L可以選擇。

李雲翔表示，目前台灣籃壇屬於三強鼎立的狀況。(中時新聞網攝)

不過，李雲翔指出，目前台灣人口結構不足以成立3個聯盟，因此未來可能走向合併或是有些球隊會面臨淘汰，若合併能讓聯盟更強大、球迷更集中、屬性更專一，對任何人來說都是好事。

時代變遷，球員訓練方式及環境也會改變，李雲翔說，以前訓練方式為土法煉鋼，現在則是講究科學化，但兩者太過偏激皆不是好事，取中間值最好。此時，李雲翔透露阿巴西的小秘密，指出他高中才接觸籃球，原本連運球都不會，但現在成為知名籃球明星，全因先天條件再加上科學化訓練，才能使條件與能力皆有所提升。

目前台灣籃壇洋將正夯，不過有網友笑說台灣籃球是傭兵聯盟，對此，李雲翔解釋，球隊招攬洋將除了有拉升票房的效果之外，表現張力也較好，不過洋將是暫時的，所以本土球員還是有基本戰力，且目前有洋將的T1及P+也都在調整中。

李雲翔認為，本土球員要很努力去證明自己，才不會被洋將或華裔取代；阿巴西則表示，不用管有幾個洋將，只要做好精實訓練即可。李雲翔爆料阿巴西另一個小秘密，指出阿巴西的成長過程很辛苦，必須背負養家的責任，但他非常努力，甚至在疫情大家都躲起來時，獨自在體育館苦練，用實力證明籃球可以翻轉人生。

阿巴西認為做好自己最重要。(中時新聞網攝)

身為台灣籃壇傳奇人物，李雲翔以前輩之姿向後輩喊話，表示亞洲人與西方人有先天性的差異，因此本土球員必須更努力，雖然努力不一定成功，但不努力肯定不成功；阿巴西也傳授球隊生存之道，指出要保持低調、謙虛、讓自己變更強、相信自己，以及不要理會閒言閒語，做好自己最重要。