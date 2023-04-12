對許多醫療護理體系的人來說，或許都還記得基隆有所學校叫「德育護專」，但隨著2002年學校為紀念前總統蔣經國，將校名改為「經國管理暨健康學院」後，德育這個名字就許久不見。但校方在少子化的威脅下，將於今年5月將校名改回「德育護理健康學院」。

據了解，由於近年來的少子化影響，經國學院招生的人數銳減，許多校友都與校方建議將校名改回「德育」，以提升學校的辨識度。事實上，從數年前基隆就傳出經國學院校方有這方面的打算，但畢竟改校名一事茲事體大，校方在幾經思考下，向教育部提出改名申請，並獲教育部同意，將於今年5月13日，該校56周年校慶當天舉行揭牌儀式， 8月1日正式更名掛牌。

經國學院在西元1967年創立，當時還叫做「德育護理專科學校」。當時是除國立台北護專外，唯一一所私立的護理專科學校。2002年自專科學校升格為技術學院後，同名更名為經國管理暨健康學院至今。經國學院2019年及2021年兩度向教育部申請改制為科技大學，但都沒有獲得教育部的允許。

經國學院校長翁進坪表示，2002年學校改名後，有點失去護理專業焦點，對外提到校名時，偶爾會被認為是政治或軍事相關學校，不利招生，加上許多校友提到懷念原名，董事會因而開會決議改名，對外招生才能聚焦專業。

目前經國學院有4千餘名學生，翁進坪表示，學校更名後，現有的科系將不會有變動，未來校方將會以護理、餐飲、休閒、幼保、長照等為主軸，以符合世界潮流和國家政策。校方另外也會強化學生的英文、電腦及專業證照等領域的實力。另外，校方也正積極規畫成立護理健康研究所，提供學生一條鞭進修管道。

近年來在疫情影響下，國內護理人員的需求愈來愈高，再加上長照、健康、養生等相關產業的盛行，護理及健康相關系所的就業市場更是方興未艾。校方將於今年5月13日的校慶揭牌，至於正式更名掛牌，將到今年8月1日。