好市多的麵包、甜點是許多人必買的選項之一，近日有網友發現，原本10吋圓形水果蛋糕，竟然推出「寶盒版」，且一樣都有卡士達醬，但尺寸變小不怕吃不完，讓網友大讚CP值超高「完勝市售蛋糕」。

原PO指出，好市多圓形10寸蛋糕現在出了「寶盒版」。(翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說FB)

原PO日前在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享一款綜合水果千層蛋糕，蛋糕用長方形盒子裝，上面鋪滿綠葡萄、藍莓、橘子及草莓，並用白色奶油點綴，一盒售價299元。原PO激推，「簡單的戚風蛋糕加上卡士達，更不用說搭配綜合新鮮水果，屌打市售蛋糕，好吃又CP值超高！」並指出這是原本好市多就有賣的圓形10吋蛋糕，但太大一顆，一般家庭平時吃不完，現在終於出現寶盒版，直呼真棒。

貼文曝光後，許多吃過的網友紛紛留言，「原本的圓形蛋糕真的有夠好吃，我一直在等身邊的人生日然後趁機買來吃，原來他們真的是一樣的東西，真的太感謝了」、「這個真的好吃欸，每年都要買一次」、「星期日看到就立馬入手了一盒，覺得比全草莓版本更好吃」、「上面一層薄薄的草莓醬，然後中間有一層約1.5公分的卡士達醬，整個搭配起來，我愛了！」

也有人表示，「寶盒版」蛋糕買回家，一下就吃完了，「這個昨天才買，小朋友超愛吃20分鐘就沒了」、「奶油不會甜也不膩」，還有人認為這蛋糕跟烤雞一樣，是吸引客人到店裡的帶路貨，也幸好這些年來品質維持得還不錯。