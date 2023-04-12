台積電赴美砸數百億元投資建廠房後，美國商業部公布的晶片法案內容卻讓台積電、三星等業者有疑慮，經濟部長王美花日前受訪卻僅稱希望不會影響到雙方合作，引發網友怒轟，國民黨立委賴士葆批評，望台美的關係「有給有拿」，台灣是實質把台積電送到美國去，但沒國仍沒有承認中華民國，沒有幫助我們進入WHA，呼籲外交部要求美國給台灣實質的幫助。

民進黨立委鄭運鵬指出，在美國設晶圓廠不只台灣，韓國三星等都有規畫，這也是大家對於中國大陸不信任重要的布局，不只是台積電蓋廠房，還包含上下游要進去，美國面臨晶片法補助，但遇到實質困難也會調整，這點要尊重美國。

鄭運鵬指出，美國也遇到信任企業赴美設廠，而中國大陸也利用各種方式鑽漏洞，拿美國補助在美國生產回銷給美國，經濟部會提供必要協助，台積電跟晶圓代工產業，在台灣是最有完整的產業鏈，在美國生產，全世界看到成本這麼高，補助也未必拿的到，反而助長他們未來在台灣投資，台灣要協助跟美國政府溝通，也要鼓勵他們多多回來台投資。

鄭運鵬表示，在野黨可能認為政府幫忙不夠，這不是只有台灣，韓國、日本都會有這樣問題，希望台積電對台灣投資相對增加，這是政府需要努力的地方。