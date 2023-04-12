法國總統馬克宏前腳剛走，巴西總統魯拉後腳就到了。因為生病，魯拉三月底的訪華日程暫緩了大半個月，現在他病體初愈，率領了一個更為龐大的代表團前來拜訪。在第一批公佈的隨員名單中，魯拉帶了279人，包括兩百多名來自多個行業的商界人士。現在，又有12名議員加入代表團。這樣浩浩蕩蕩近三百人的代表團，來中國談什麼？

「老友」來訪

執政剛滿百天，這位「中國人民的老朋友」第五次踏上了中國的土地。在魯拉的前兩屆任期內，他均赴中國大陸進行了國事訪問。

第一次是在2004年，魯拉到訪中國，表示中國在巴西對外關係中佔有非常重要的地位，巴方將立即著手處理承認中國市場經濟地位事宜。

第二次是在2009年，中國取代美國成為巴西第一大貿易夥伴。同年5月魯拉再次來華，表示雙方將進一步推動兩國經貿合作。

從數據中可以看出，魯拉的兩屆任期中，中國和巴西的貿易得到了飛速的發展。

2003年，也就是魯拉擔任總統的第一年，巴西對中國的出口只有45億美元，進口只有21億美元。而到了2010年，也就是他第二個任期的最後一年，出口增長了582％，達到307億美元，進口則達到256億美元，增長了1100％。

如今，時隔12年，這位「巴西之子」迎來了他的第三個任期，帶領了近三百人的豪華「天團」再次來訪中國。

據瞭解，此次的代表團中有多名部長，包括外交部、財政部、環境和氣候變化部、農業和畜牧業部、科學、技術和創新部、礦業和能源部等，這表明農產品，鐵礦石、地球資源衛星、5G通信、半導體等產業和領域都在魯拉此次訪華的經濟議程中。

可以看出，巴西帶著誠意，希望和中國發展更多元化的經貿關係。

為何來訪？

魯拉為何此時到訪中國？浙江日報報業集團旗下融媒體「潮新聞」引述浙江外國語學院環地中海研究院、拉丁美洲研究所研究員陳嵐分析，「魯拉急需中國的資金為巴西經濟注入一針強心劑，來實現他的競選承諾」。

在魯拉的前兩個任期，大宗商品繁榮周期和寬鬆的美元利率為他帶領巴西實現經濟騰飛提供了機遇。然而從2016年起，巴西經濟增長乏力，復甦艱難。

博索納羅的4年任期內，巴西GDP總量呈逐年遞減趨勢。在新冠疫情、烏克蘭危機、美國聯準會加息等因素影響下，巴西通膨攀高，貨幣貶值，外債負擔沈重。

魯拉在今年1月的就職演說中強調，將大力推動經濟復甦和基礎設施建設，並致力於消除飢餓、推動社會平等等目標。這些宏大的項目需要巨大的財政支持。

陳嵐認為，中國的貿易和投資對於急需資金的巴西來說無疑是雪中送炭。中國是巴西最大的貿易夥伴，2022年兩國貿易額超過1505億美元，中國從巴西進口價值超過897億美元。巴西在對華出口中獲得的貿易順差，對於長期處於赤字狀態的巴西經常帳戶來說至關重要。

除了獲得經濟來源，魯拉也在尋求推進金融合作的契機。他的第一站將前往上海參觀金磚國家新開發銀行總部，不久之前，巴西前總統羅塞夫已獲選為該銀行新任行長。

魯拉上台之後，非常重視「去美元化」問題。今年1月，他就提出與阿根廷推出共同貨幣「蘇爾」，以降低對美元的依賴。陳嵐認為，魯拉政府希望利用羅塞夫擔任金磚銀行新任行長的契機，在金磚組織的框架下，推動金磚國家之間的本幣結算，維護經濟和金融自主權。

更深入的合作

此次魯拉訪華的成果早有預期，巴西媒體稱，兩國料將簽署數十項合作協定，其中最值得關注的就是巴西有望加入「一帶一路」倡議。在拉美25個建交國中，巴西是尚未與中國簽署「一帶一路」合作協議的四個國家之一，究其原因，主要在於巴西自2016年以來的持久政治亂局。

陳嵐指出，「加入共建『一帶一路』倡議對於巴西來說，在政治和外交上，是巴西結束博索納羅執政期的外交亂象、重建國際關係的標誌。在經濟上，則有利於巴西獲得所需的基礎設施投資，進一步激發巴西的經濟增長潛力。」

巴西中國問題研究中心主任羅尼·林斯在此前接受中國媒體採訪時也表示，巴中開展共建「一帶一路」合作將是「巴西的絕佳選擇」，「十年來，『一帶一路』倡議在國際合作方面已被證明極具創新性」。

目前中巴兩國的合作主要在農業、原油和礦業領域，未來兩國將會從傳統貿易向新興貿易（高新技術、綠色經濟、數字經濟等方面）開拓延伸。例如，陳嵐認為，兩國在氣候問題上的合作，可能會成為擴大中國對電動汽車和海上風能等可再生能源投資的關鍵。

未來，在更深入的合作模式下，兩種貿易雙輪齊驅、齊頭並進的局面將有望實現。