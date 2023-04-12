隨著人們越來越重視健康和減重，低醣飲食蔚為風潮，路易莎咖啡董事長黃銘賢如何從99公斤、成功減重30公斤成為健美猛男Boss？現在他將三年來不斷研究與體驗的私房享瘦美食大公開，與Self room專業健身生活品牌聯手推出「Self room享瘦減醣新食感」系列，共有6種選擇，每客單價130元起，即日起路易莎共41間門市搶先上市。

黃銘賢說：「擁有健美的體態，帶給我無比的自信與工作能量，健康關鍵是運動、減醣與減油飲食。」因此他決定將路易莎旗下的Self room發展成為專業的健康生活品牌，推出「Self room享瘦減醣新食感」系列，選用花椰飯採用1：1的花椰米和白米飯，減醣高達45％，每客卡路里控制在459.9卡起；如果將飯更換為沙拉，則卡路里再降到287卡起。

「Self room享瘦減醣新食感」系列除了滿足健身愛好者的美食味蕾，更符合現代人希望更低卡路里、低醣的美好生活需求，每客卡路里控制在459.9卡起。（路易莎提供）

「Self room享瘦減醣新食感」系列除了滿足健身愛好者的美食味蕾，更符合現代人希望更低卡路里、低醣的美好生活需求，而推出各種風味的精選餐食，目前共有6款，澳洲和牛漢堡排(140元)、火焰雞胸(150元)、泰式碳烤雞腿排(150元)、泰式打拋豬(140元)、薑汁燒肉(130元)和野菇青醬(130元)，其中，泰式碳烤雞腿排及泰式打拋豬由路易莎與泰國前總理家族合作的「初泰」調製，野菇青醬則是由獲得蔬食界米其林餐廳美譽的「光焙若」研發。

每份主餐都搭配花椰飯、生菜沙拉和一顆活力蛋，花椰飯保有花椰米的顆粒及脆度，與一般白米飯的香軟，成份含量的完美結合，讓饕客在獲得飽足感的同時，也精準控制熱量，減醣也減熱量，如果再淋上獨門的濃郁醬汁搭配滿滿新鮮生菜，同時滿足對生活美食的講究、更攝取豐富的膳食纖維、礦物質和蛋白質，吃飽無負擔。同時提供自由選配或加價購，花椰飯可免費更換為一份生菜沙拉，加購澳洲和牛漢堡排40元，火焰雞胸或泰式碳烤雞腿排50元。