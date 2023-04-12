前總統馬英九日前出訪大陸期間，參訪湖南衛視並現場連線《聲生不息·寶島季》節目進行合唱，引發對台灣音樂人在陸發展關切。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，今年2月16日起，有關部門恢復對涉港澳台營業性演出的受理和審批後，目前各地已累計審批75批次、合計431場有台灣演藝人員參加的演出活動，預計台灣歌手、樂隊今年在大陸會舉辦近百場大型演唱會、參與數十個大型音樂節項目。

朱鳳蓮表示，台灣音樂人在大陸的發展以及兩岸規模化音樂交流，可以追溯到上世紀80年代。隨著兩岸音樂交流不斷深入，持續加大對台灣音樂人在大陸發展的政策支持、落實落細同等待遇措施。

具體措施上，包含邀請台灣音樂人參與重大題材的文藝演出活動；對遴選音樂人才和優秀作品予以適度傾斜，目前也已有多位台灣知名音樂人成為中國文聯所屬的中國音樂家協會會員。

而針對湖南衛視，芒果TV錄製的《聲生不息·寶島季》，則搭建起兩岸音樂文化交流的平台，目前四期影片播放量累計超過30億次。