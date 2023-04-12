男星周孝安本月8日傳出與「象迷娘」陳天仁結束2年婚姻，不過在宣告離婚前一天，被拍到在路邊和一名洋妞玩得不亦樂乎，女方的手不僅在他的重要部位游移，兩人還當街喇舌，對此，經紀人表示是喝酒誤事，更澄清被拍當下早就恢復單身，並非婚內劈腿。

周孝安本月8日傳出結束與陳天仁的2年婚姻，由於在情人節時曾曬出和女星周曉涵合照，被質疑是婚變導火線，他也緊急在IG發聲「謠言止於智者」，不過卻在陳天仁宣布離婚前夕，被拍到在路邊和一名洋妞的激情畫面，只見女方的手相當不安份，不時觸碰他的重要部位，甚至在周遭不斷游移，而周孝安本人不僅未抗拒，表情看的出來沉浸於此氛圍內，而他在送女方返家後，不僅當街摟抱，還激情喇舌，可見內心熊熊慾火已被點燃。

周孝安被爆出和洋妞度過激情夜的隔天，陳天仁便鬆口證實離婚，更強調「和平離婚，好聚好散」，由於時機敏感，不免讓外界質疑是否婚內劈腿，對此，周孝安經紀人表示被週刊拍到，真的是喝酒誤事，並解釋「他是2月份就登記離婚了，這是4月7號被拍攝，當時已經是單身了。」 強調周孝安喝太多都斷片了，對於當天他根本沒什麼記憶，自己看到週刊內容也嚇到，「做了很不好的示範，真的很抱歉。」

周孝安在離婚後曬出全家福合照，並寫下：「我們一直都想低調處理我們的私事，最後還是打擾了大家，真是抱歉」，並強調會共同陪伴家人成長，而且付出的愛只會更多，未來也會勇敢面對種種挑戰，但仍希望外界能給予時間及空間。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！