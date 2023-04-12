81歲林姓老翁3年前因攝護腺癌接受手術及放射線治療，沒想到在抗癌成功後卻每天飽受血便之苦，林翁輾轉到高雄長庚紀念醫院接受「新型內視鏡射頻燒灼止血術」治療，才成功擺脫血便生活。長庚醫院大直腸外科副主任李克釗說明，病患接受放射性治療後常出現的「放射性直腸炎」，而長庚醫院研發的新型內視鏡射頻燒灼止血術，可以成功解決此後遺症，而此項技術也獲得國際期刊發表。

林翁3年前被診斷出攝護腺癌，在積極接受手術及放射線治療後，順利抗癌成功，但是卻產生放射性治療常見的後遺症「放射線直腸炎」，林翁每天飽受血便之苦，甚至需要回醫院輸血改善貧血等症狀，直到朋友介紹林翁到長庚接受「新型內視鏡射頻燒灼止血術」治療，才完全根治症狀。

李克釗說明，放射性直腸炎屬於骨盤腔相關癌症（直腸、膀胱、攝護腺、子宮頸和卵巢等惡性腫瘤等），因放射線治療所導致的後遺症，因放射線治療的劑量在照射過程不僅會殺死癌細胞，也會傷及周邊正常組織，導致直腸微血管增生，解便時只要糞便太硬，摩擦到增生的微血管就會流血。

李克釗表示，根據研究，約有2％至20％的癌症患者會出現放射線直腸炎，這群癌症患者很辛苦，好不容易調適好擺脫癌症手術或放射線治療後恢復正常生活的心情，卻會因放射線直腸炎痛苦不已，此後遺症短則1年內會出現，長則5年至10年出現。

傳統治療放射性直腸癌的介入性內視鏡治療，可分為氬離子凝固治療及新式內視鏡射頻燒灼術；氬離子凝固治療其能量過於集中控制不易，燒太淺的止不了血，燒太深的傷口會潰瘍，有時還會出現穿透腸壁，導致腸道損傷或是衍伸性腸道狹窄等副作用問題。

長庚團隊研發的新式內視鏡射頻燒灼術，可經由內視鏡套上電極片，深入至增生的血管組織中，釋放出能量加以燒灼破壞，有效且大範圍的淺層能量傳導，就像電熨斗一樣，燒灼深度局限於黏膜層，快速達到減少出血之效果。病人可在1個月內大幅改善，3個月後明顯改善血便及貧血狀態，目前已有50位病患血紅素控制得宜，且持續追蹤3年以上，均無明顯的復發案例。