民進黨下周展開立委初選民調，資深議員王世堅挑戰現任立委何志偉連任，雙方針鋒相對，日前正國會北市議員陳怡君陪王世堅掃街時，發現自己竟被說是英系中常委黃承國的「小三」，黃承國更透過私人臉書痛斥忍無可忍，暗諷「全黨都知道的大金牛掃了嗎？」對此，民進黨立委賴瑞隆呼籲同志別口出惡言，避免傷害個人與黨。

黃承國昨晚透過私人臉書怒批「忍無可忍，無須再忍」，他上午再度發文再轟，「掃除黑金是對的，黑指的是30年前有過江湖背景的我，那金呢？全黨都知道的大金牛掃了嗎？那個爸爸做完媽媽做媽媽做完兒子做的紅色財團掃了嗎？那個陷害同志整天造謠抹黑的人處理了嗎？答案是沒有，掃除黑金大快人心，改革不能只做一半」。

雖然黃承國並未指名道姓，但黨內人士直指，這明顯是在暗指父親陳勝宏、母親薛凌都曾擔任立委的何志偉。

面對同室操戈越演越烈，賴瑞隆上午受訪時指出，初選要保持君子之爭，競爭當然激烈，但別傷了和氣，民進黨支持者仍希望看到大家團結一致對外，尤其2024這戰很關鍵，每席都很重要，呼籲同志在競選過程中別口出惡言，以理性、政策方式爭取人民支持，否則短期內有效，但長期對個人跟政黨都會造成傷害。