民進黨高雄左楠區立委劉世芳，昨日拋出震撼彈，宣布退出2024年民進黨立委選戰。高雄市長陳其邁說，尊重劉世芳個人決定，還是會協調中一位對左楠區發展最好的人選。不過，現任經發局長廖泰翔被點名接棒，陳其邁直說：「有很多事要做，依市政工作為主，不用考慮他」

針對劉世芳宣布因健康因素，今放棄黨內提名。高雄市長陳其邁12日上午出席活動被問及，他說，之前就有先被告知她有個人考量，可能會有不一樣規畫，充分尊重劉世芳個人決定。

但他也提到，劉世芳是左楠區最強候選人，也爭取許多左楠地區建設，確實會有影響，他說：「我想還是會尊重劉世芳決定，全力與黨中央協調，挑出一個對左楠發展最好候選人。」

如今劉世芳不選，許多人選也一一被點名，傳出現任經發局長廖泰翔可能接棒，投入左楠區立委選舉，陳其邁直說，他有很多事要做，依市政工作為主，不用考慮他」，最後又補了一句：「這樣（講）夠白了吧！