疫情後因居家體重飆升，民眾對健康需求更急迫，不僅運動人口增加，想吃得對、吃得均衡的人也大幅成長，故富含蛋白質、低熱量的雞胸肉立刻成為新寵，而不喜歡口感乾柴的品味人士則投向以真空低溫烹製、吃起來較軟嫩多汁的舒肥雞懷抱。現為讓喜歡舒肥雞胸肉的消費者可以擁有更多元的選擇，KKLife於4月中旬精心調製推出兩款新品─塔香湖鹽舒肥雞胸肉與咖哩湖鹽舒肥雞胸肉，增加了香辛料口味，讓民眾選擇更多元。

因居隔、在家上班，COVID-19後全球有20~40％的人體重增加，稱之為「疫情性增肥」，所以在疫情後，運動人口呈現普遍成長趨勢，以台灣體育署公布的111年運動現況調查為例，COVID-19後，規律運動人口自103年後，現來到34％新高。但想降肉，運動後切忌油膩、高熱量食物，補充優質蛋白才是增肌降肉的王道，因此，雞胸肉就成為上健身房運動人士的第一優選。

KKLife經過反覆研發，推出以香辛料口味為主的兩款新品─塔香湖鹽舒肥雞胸肉與咖哩湖鹽舒肥雞胸肉，採用正統舒肥製程，真空低溫烹調，在加熱處理中，降低對肉品組織破壞，肉質更顯軟嫩多汁，標榜不會乾柴，100％無人工添加物，追求自然呈現食材本身的美味。

至於舒肥雞怎麼吃才好？營養師高敏敏的專業建議是以舒肥雞胸肉搭配多種顏色的蔬菜、水果，並選用低調味料，不但可提升豐富口感，也可輕鬆達到營養均衡的目的。而「鐵人夢想家」三鐵好手吳承泰則分享了他以賽代訓的日常飲食，為兼顧營養與飽足感，吳承泰會以舒肥雞搭配減醣的優質澱粉花椰米漢堡一起吃，分量則視當天的訓練量隨時做調整，但女性消費者如覺得米漢堡分量太多，可改以溫沙拉與雞胸肉做搭配。