Shane McClanahan, Disgusting 88mph Changeup. 🤮



19" of run pic.twitter.com/ofbcorZBaQ — Rob Friedman (@PitchingNinja) April 11, 2023

光芒不打算止住開季連勝步伐，12日主場迎戰東區對手紅襪，靠著王牌左投麥克拉納漢（Shane McClanahan）5局失1分好投，加上打擊群也有效發揮，以11支安打敲下7分，最終以7比2痛宰紅襪，順利寫下驚人的開季11連勝，比賽中麥克拉納漢更是秀了一手橫移幅度高達19英吋（約48.26公分）的噁心變速球。

首局光芒藉由法蘭柯（Wander Franco）二壘安打先馳得點，接著4到7局一共敲出4轟，不斷痛擊紅襪投手群，除此之外，麥克拉納漢的表現也相當出色，雖然控球出現狀況，投出多達4次四壞球，但仍將失分控制在最低消費，5局投完用球數來到95球，送出失1分飆出9次三振的內容。

其中4局上面對瑞夫史耐德（Rob Refsnyder）的打席，擁有可飆破時速100英哩火球的麥克拉納漢，只用4顆變化球就將瑞夫史耐德給三振出局，最後一顆變速球的軌跡更是誇張，一路從右打者外角拐出本壘板外，這球的位移幅度來到19英吋，瑞夫史耐德就算伸長手臂也揮不到。

紅襪投打兩端遭到壓制，擔任第4棒左外野手的吉田正尚，3打數沒有安打，只靠著1次保送上壘，6上在一、三壘有跑者且無人出局狀況下，吉田正尚擊出雙殺打換回一分，瓦解紅襪該局氣勢。台灣好手張育成此戰並未獲得出賽機會。