在新增資通安全產品或服務投資抵減方面，產業創新條例第10條之1於去年2月修正，新增投資於資通安全產品或服務支出可享有投資抵減租稅優惠，並明定適用期限自111年1月1日起至113年12月31日止。

連同智慧機械及5G系統的投資總金額，在同一課稅年度，須達100萬元以上但不可超過10億元，並以當年度抵減率5％或三年內抵減率3％，兩者擇一方式抵減應納稅額，抵減金額原則上不可超過當年度應納稅額之30％。

生技醫藥產業發展條例於110年底翻修，其中與生技醫藥公司本身有關的租稅優惠，包括刪除人才培訓支出但保留研發支出投資抵減，並增訂研發人員之教育訓練費用亦得適用抵減優惠，惟抵減率由35％調降為25％，自有應納所得稅年度起五年內抵減，每年度最高抵減稅額以應納稅額50％為限，最後年度則不受限制。

此外則是運動產業發展條例於110年底增訂第26條之2，若企業透過教育部專戶捐贈符合資格的特定對象，並取具教育部開立捐贈收據，於今年5月報稅時，即可享有捐贈金額150％列為當年度費用租稅優惠。惟為避免租稅優惠過度，該捐贈金額自所得額中加成減除的部分，應納入營利事業基本所得額計算。

由於後備軍人召集優待條例自111年1月1日施行，依該條例規定，各機關團體得就其給付員工請假從事教召期間薪資金額的150％，可自當年度營利事業所得額減除。但倘若該薪資金額已適用其他法律規定的租稅優惠者（例如研發人員薪資已適用研發投抵），不得重複適用。

最後則是因應「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行期間延長至112年6月30日，如營利事業接受中央目的事業主管機關相關紓困措施，或受疫情影響（例如短期間內營業收入驟減）而不能於規定繳納期限一次繳清稅款，於今年申報營所稅時，仍可向稅務機關申請延期（最長以一年為限）或分期（最長以36期為限）繳納稅捐。