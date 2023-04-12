一代船王趙從衍舊藏永樂青花執壺，時隔36年再現拍場，今年4月8日以1.07億港元（約台幣4.16億元）易手，身價增值18倍，一躍為第三高價明代永樂瓷器及最高價的執壺，市場傳出買家有可能來自台灣！

此壺於1987年為趙從衍珍藏專場圖錄封面拍品，當年以572萬港元成交。今（2023）年再現拍場以1.07億港元成交，增值近18倍。

蘇富比表示，此壺乃御窯為了帝皇專用而特製之品，堪配永樂青花重器。五爪雲龍氣魄懾人，為無上皇權象徵，常見於宣德窯器，明代後朝以至清代繼續沿用，圖案更形規範。如此雲龍紋，永樂朝首見，奠定此後御瓷龍紋基礎。

永宣青花譽滿天下，藍頭發色是最大特色。使用西亞入口顏料蘇麻離青，燒成的青花發色絢麗，常見暈散現象，渲染飛龍、花鳥、海水、園景呈現意想不到的效果，如同在宣紙作畫留下的筆觸、墨痕，由於顏料含鐵量高，自然形成不均勻的黑藍結晶斑點，與艷麗的藍色相襯，盡現藝術魅力。