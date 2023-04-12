高雄醫學大學董事長陳建志指出，感謝童敏哲捐贈尖端儀器給母校，鼓勵在學的學弟妹能精進學識與技術。(陳世宗攝)

梧棲童綜合醫院聯手西門子醫療策略合作，將設置高階設備1.5T核磁共振造影設備和雙向數位平板心導管X光機各2台，今天舉行啟動儀式。(陳世宗攝)

梧棲童綜合醫院聯手西門子醫療策略合作，將設置高階設備1.5T核磁共振造影設備和雙向數位平板心導管X光機各2台，今天舉行啟動儀式。(陳世宗攝)

童醫院總院長童敏哲(左)捐贈一台心導管X光機予高雄醫學大學，由高雄醫學大學董事長陳建志(右)代表接受。(陳世宗攝)

童醫院聯手西門子 心導管機贈高醫大供教育訓練

梧棲童綜合醫院為讓民眾能使用更精準影像診斷與治療規畫，特引進與設置尖端醫療設備，與德國儀器大廠西門子醫療（Siemens Healthcare Ltd.）合作，12日舉行「童醫院聯手西門子醫療策略合作啟動暨儀器捐贈典禮」，將設置高階設備1.5T核磁共振造影設備和雙向數位平板心導管X光機各2台，並捐贈1台心導管X光機給高雄醫學大學，以供教育訓練之用。

總院長童敏哲說，童醫院引進業界雙向數位平板心導管X光機2台，可供高階效能雙向心臟血管攝影，在心導管檢查中可看到血液即時流動情形；透過ARTIS平台高解析醫療影像品質、整合式人工智能CARE ＆ CLEAR 、SYNGO智慧影像分析技術，提供臨床治療更精準，有利輔助臨床上影像診斷，並進行精準治療。

童敏哲指出，童醫院同時再引進2台1.5T磁振造影儀，不僅以跨世代生物感知技術能使病人擁有更加舒適的檢查體驗，還有針對骨關節磁振可詳細檢查，配備有最先進的多層激發造影技術，大幅縮短檢查時間、獲得高品質的影像，讓年長者受檢更便捷與舒適；提高治療成功率和病患康復速度。

西門子醫療副總裁邱禎祥表示，童醫院連續採購10台德國西門子醫療尖端設備，此次合作已臻十全十美。這次採購多台先進醫療設備，包括2台1.5T核磁共振造影設備和2台雙向數位平板心導管X光機，以提供高階品質影像檢查服務，並協助醫師進行更精確的診斷，提供病患更好的幫助。

童醫院走在醫療產業迅速變革趨勢上，提升未來健康照護品質。童綜合醫院總院長童敏哲亦將捐贈一台心導管X光機予高雄醫學大學，西門子醫療公司將負責維修整理該台設備，並妥善搬遷安裝於高雄醫學大學，以供教育訓練之用。

高雄醫學大學董事長陳建志指出，感謝童醫院總院長童敏哲捐贈尖端儀器給母校，鼓勵在學的學弟妹能精進學識與技術，西門子醫療願意響應善舉，無償負責維修與搬遷安裝，受惠就讀高醫大的學子們；相信在醫界產官學相互合作下，將為台灣醫療實力成果持續推向高峰。