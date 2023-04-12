112年全國中等學校運動會大會聖火隊傳遞12日上午於本島起跑，首站抵達新竹市。（陳育賢攝）

全國中等學校運動會大會聖火隊傳遞12日上午首站抵達新竹市，由市長高虹安（左二）親自率隊迎接，與縣長楊文科交接主火。（陳育賢攝）

112年全國中等學校運動會將於22日至27日在新竹縣登場，大會聖火隊傳遞12日上午於本島起跑，首站抵達新竹市，由市長高虹安親自率隊迎接，與縣長楊文科交接主火，高虹安表示，今年新竹市代表隊共派出385位職員及選手，參賽種類共計16項，期勉代表隊再創佳績。

高虹安表示，此次聖火傳遞，本島第1站就來到新竹市，讓優秀的運動員們能乘著新竹風飛揚，在風中馳騁、奔跑、盡力揮灑屬於自己的汗水，並超越自我極限。

她說，竹市已籌組新竹市代表隊參賽，包含田徑、游泳、跆拳道、自由車、射箭、桌球、空手道、擊劍、滑輪溜冰、網球、軟式網球、柔道、體操、羽球、射擊及拳擊等16項運動項目，共計有職員及選手385人，加上團本部15人，合計400人，將與各縣市選手競逐金牌，也盼竹市選手再創佳績。

楊文科表示，今年全中運聖火傳遞之前已到金門及澎湖等離島，昨天回到新竹縣，今天起至4月19日以逆時鐘方向環台，並挑戰台灣極東、極西、極南、極北、極高等5大極點，凸顯全中運勇於突破、積極向上的體育精神。

他說，距離上次竹縣舉辦全中運已暌違半世紀之久，而距離上次全國性賽事，則是在1977年的台灣區運，至今也有47年。這次新竹縣將集中全力舉辦全中運，也要求將賽事辦得盡善盡美，邀請國人共襄盛舉，一起為選手加油打氣。

市府教育處長童鳳嬌則表示，竹市雖非人口大縣市，但上屆比賽仍獲得12金、11銀及14銅佳績，共計發放績優運動選手及教練獎勵金新台幣223萬1000元，期待竹市代表隊能以超越自我的精神參加賽事，再度創下佳績。

今天傳遞大會聖火，竹市聖火代表隊是由成德高中教練高慶華及吳念庭，帶領6名田徑隊學生，協助聖火交接儀式。