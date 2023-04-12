民進黨中執會今日下午將正式提名身兼黨主席的副總統賴清德代表民進黨參選2024總統大選，賴清德子弟兵、新潮流系立委郭國文說，早在賴清德提名前，相關行程就有選舉味道，其腳步遍及全國重大公廟、地方組織、同鄉會等，期待賴清德帶領全黨贏得總統勝利，讓國會席次得以過半。

民進黨立委賴瑞隆指出，賴清德過去曾任立委、台南市長、行政院長、副總統，表現傑出，近期賴主席提出和平繁榮民主台灣，追求民主和平發展，外界對賴的內政跟外交能力都很期待，相信對方會提出清楚論述。

為力挺賴清德，民進黨跨派系立委近期陸續掛出合體賴清德的廣告看板，就連不爭取連任的基隆立委蔡適應亦然。

賴瑞隆說，民進黨雖然有內部競爭，但對外會團結一致，尤其2024總統跟立委選舉不容易，相信大家都清楚賴的風格，認真專業正派形象，各派系一定會全力支持，力求延續執政跟國會過半優勢，讓福國利民法案能夠順利通過。

民進黨立委許智傑說，高雄民代將當賴清德總統候選人的分身，尤其高雄對賴清德印象很好，配合黨中央提名規劃，他將換上2.0看板，全力衝高賴清德副總統的得票，延續綠色執政品質保證。