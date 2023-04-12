埤頭鄉農會家政班成員做出多項高麗菜美味料理。（埤頊鄉農會提供）

正值高麗菜盛產期，然因產銷失衡，高麗菜價格低迷，彰化縣埤頭鄉農會為協助農民增加收益，加強行銷國產高麗菜，今天舉辦高麗菜料理活動，農會家政班發揮巧思，將高麗菜變身成十幾道美味料理，還在做出充滿在地風味的大阪燒，色香味俱全，令人垂涎三尺。

埤頭鄉除了盛產稻米，大宗蔬菜的種植面積也很大，正值高麗菜盛產期，因氣候暖化不僅增添冬季高麗菜需求變數，也導致平地與山區產期有些重疊，讓高麗菜產銷失衡，價格低迷，有的農民開放園區讓民眾自己採摘，也有直接將高麗菜耕鋤當肥料，農民血本無歸。

埤頭鄉農會指出，為推廣優質國產高麗菜，今天舉辦高麗菜料理活動，邀請在地農友示範教學高麗菜干的製作，並由家政班製作多樣的高麗菜料理展示，將高麗菜做成水煎包、泡菜、高麗菜丸、菜捲、高麗菜拌飯、高麗菜封、辣炒高麗菜、高麗菜大阪燒等多樣美味好吃的料理。

「食在地、享當季！」埤頭農會表示，該會鼓勵家政班員要多多食用高麗菜，用行動支持農民，同時趁著價格親民時多多購買高麗菜，製作成水餃及高麗菜干，任何時候想吃高麗菜都不是問題，農會也善盡社會責任，發揮愛心做公益，將新鮮高麗菜分送給社區及關懷據點，讓社區長者也可以品嚐美味的高麗菜。