金管會積極與各國加強跨境監理合作，在駐紐約辦事處積極協助促成下，今（12）日宣布已於近日與美國紐約州金融服務署（NYDFS）完成資訊分享瞭解備忘錄（MOU）簽署，內容包括雙方就金融檢查、處分、核照或監理職責相關資訊的分享與保密等。