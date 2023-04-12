台美金融往來密切，雙方金融機構均在對方互設諸多營運據點。金管會目前已與美國紐約州、加州、伊利諾州、華盛頓州及德州金融監理機關簽署監理合作備忘錄，其中包括與NYDFS前身機關紐約州銀行局（NYSBD）及紐約州保險局（NYSID）分別簽署的合作備忘錄。

金管會表示，此次與NYDFS簽署資訊分享瞭解備忘錄後，可加強金管會與NYDFS的全面性金融監理資訊分享，包括金融科技等新興金融議題交流，對深化雙方金融合作具正面效益。

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